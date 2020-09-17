Новосибирск, , 13:50 — REGNUM Противокоронавирусная вакцина новосибирского центра «Вектор» довольно устойчива к мутациям вируса. Об этом заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Александр Рыжиков 17 сентября в прямом эфире в Instagram ведомства.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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»На данный момент мы можем быть спокойны, я думаю, и в дальнейшем, в будущем, эта вакцина достаточно устойчиво реагирует на мутации вируса», — сказал Рыжиков.

Он отметил, что каждую неделю Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) публикует данные о новых мутациях коронавируса, их изучено уже более 80 тысяч.

Разработчики вакцины «ЭпиВакКорона» готовят документы для патента, в ближайшие месяцы центр опубликует первые результаты исследований препарата. Эти данные появятся в отечественных и зарубежных научных изданиях.

Рыжиков добавил, что для третьего этапа испытаний центр привлечёт по меньшей мере 3 тыс. добровольцев. Вакцина формирует точечный иммунный ответ, и беспокоиться о побочном действии не стоит.

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