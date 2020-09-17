Черкесск, , 13:29 — REGNUM В Карачаево-Черкесии одной из причин роста заболеваемости COVID-19 является несоблюдение социальной дистанции из-за участия граждан в семейных мероприятиях с большим числом участников — свадьбах и похоронных обрядах. Такой вывод сделали в республиканском оперативном штабе, проанализировав текущую ситуацию в регионе.

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Так, по данным оперштаба в КЧР выявлено 97 семейных очагов заражения.

«Только за первые две недели роста (заболеваемости) были выявлены 97 семейных очагов, что говорит о высокой доле внутрисемейного заражения. По количеству болеющих целыми семьями за этот период лидируют Ногайский муниципальный район и республиканская столица», — говорится в сообщении уполномоченного органа.

Помимо семейных мероприятий, граждане чаще всего заражаются, пользуясь общественным транспортом и посещая предприятия торговли, сообщили в оперативном штабе. Всего за последний месяц в республике зафиксировано 1475 случаев заражения коронавирусом.