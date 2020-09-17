Вашингтон, , 13:27 — REGNUM Разработчики перезагрузки классической игры с шестью степенями свободы Descent заявили, что, возможно, им придётся переименовать проект. Об этом 17 сентября сообщил журнал PC Gamer.

Студия Descendent, в 2015 году собравшая на Kickstar более $600 тыс. на реализацию проекта, в 2020 столкнулась в суде с издательской компании Little Orbit, которая потребовала прекратить работу над игрой, поскольку посчитала, что она не будет соответствовать заданным стандартам качества. Позже Descendent в свою очередь подала в суд на Little Orbit.

Сейчас разработчики сообщили, что работа по созданию игры близка к завершению, и что, возможно, им придётся убрать из её названия слово Descent, поскольку Interplay, владеющая франшизой, после начала судебного спора расторгла лицензионное соглашение.

В итоге Descendent заявила, что если у неё не получится вновь заключить договор, то она вынуждена будет вернуться к оригинальному названию Ships That Fight Underground, которое буквально переводится как «Корабли, которые сражаются под землёй».

Напомним, оригинальная Descent была разработана компанией Parallax Software, релиз игры состоялся в 1994 году. Впоследствии были выпущены Descent II (1996) и Descent 3 (1999).

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