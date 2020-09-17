Екатеринбург, , 13:29 — REGNUM В мэрии Нижнего Тагила (Свердловская область) определились с кандидатурами жителей, которым хотят вручить звание почетных ветеранов города. Об этом заявил вице-мэр города Валерий Суров.

Изначально на суд оргкомитета были представлены девять кандидатур, но после тайного голосования остались пятеро человек: Владимир Свистунов, Нина Титова, Алевтина Хлопотова, Валентина Виноходова и Лариса Корпусова, передает АН «Между строк».

Все отобранные граждане имеют большой трудовой стаж, также они активно участвуют в общественной жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуму внесли законопроект, упрощающий получение звания «Ветеран труда».

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