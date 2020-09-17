Москва, 17 сентября 2020, 13:20 — REGNUM Российское движение школьников представило два проекта, актуальных для современных школьников: Кубок РДШ по киберспорту и экологическая акция «Экодежурный по стране». В чемпионате смогут принять участие дети старше 14 лет, а к экологическому мероприятию присоединятся ребята любого возраста.
По ее словам, РДШ ведет переговоры с различными организациями и ведомствами, занятыми в киберспортивной деятельности, поэтому в ближайшее время будет создан оргкомитет для начала регистрации участников кубка. Вместе с кибератлетами планируется решить, в каких дисциплинах пройдут соревнования.
«Важно, чтобы игры и такая активность несли развитие и позитив. Мы поддержим и внимательно посмотрим инициативу РДШ (о проведении Кубка). Важно, чтобы информационные технологии не заменили реальную жизнь», — цитирует слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова РИА Новости.
Он добавил, что идею проведения чемпионата обсудят с педагогами и психологами.
Вторая инициатива РДШ касается привлечения школьников к экологическому проекту «Экодежурный по стране», который проводится с 17 по 27 сентября. Кампания стала ответом на призыв премьер-министра РФ Михаила Мишустина провести генеральную уборку Дальнего Востока. Учащиеся начнут со школьных территорий, постепенно расширяя области уборки.
По его словам, в будущем к проекту могут присоединиться и школьники из других стран, что изменит взгляд на проблему политических лидеров.
К пресс-конференции подключились активисты РДШ из регионов. Ребята из Владивостока рассказали, что навели порядок вокруг школы и дали старт всероссийской акции. Уже в субботу они планируют выйти на побережье и убрать мусор, оставшийся после тайфуна, который прошел две недели назад. Вячеслав Фетисов заявил, что планирует прилететь во Владивосток, чтобы поучаствовать в акции. Сергей Кравцов сказал, что тоже прибудет в один из регионов для участия в акции. Школьники из Иркутска начали дежурить на озере Байкал и запустили сбор макулатуры, чтобы сберечь лесные ресурсы. В Астрахани ученики сделали баки для раздельного сбора мусора и запустили собственную акцию против использования одноразовых пакетов.