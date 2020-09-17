Москва, , 13:20 — REGNUM Российское движение школьников представило два проекта, актуальных для современных школьников: Кубок РДШ по киберспорту и экологическая акция «Экодежурный по стране». В чемпионате смогут принять участие дети старше 14 лет, а к экологическому мероприятию присоединятся ребята любого возраста.

«Общество меняется, и первые, кого задевают изменения, — это молодежь, они всегда были пассионарны. И чем моложе, тем активнее. Энергии много, и эту энергию можно либо направить в мирное русло, либо она пойдет на разрушение. Мирное русло очень простое — это развитие экономики, наших городов, победа нашей страны, в том числе в таком направлении, как киберспорт», — заявила исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева на пресс-конференции в Москве.

По ее словам, РДШ ведет переговоры с различными организациями и ведомствами, занятыми в киберспортивной деятельности, поэтому в ближайшее время будет создан оргкомитет для начала регистрации участников кубка. Вместе с кибератлетами планируется решить, в каких дисциплинах пройдут соревнования.

«Важно, чтобы игры и такая активность несли развитие и позитив. Мы поддержим и внимательно посмотрим инициативу РДШ (о проведении Кубка). Важно, чтобы информационные технологии не заменили реальную жизнь», — цитирует слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова РИА Новости.

Он добавил, что идею проведения чемпионата обсудят с педагогами и психологами.

Вторая инициатива РДШ касается привлечения школьников к экологическому проекту «Экодежурный по стране», который проводится с 17 по 27 сентября. Кампания стала ответом на призыв премьер-министра РФ Михаила Мишустина провести генеральную уборку Дальнего Востока. Учащиеся начнут со школьных территорий, постепенно расширяя области уборки.

«Если наши дети поймут, что для них природа и экология — важнейшая составляющая их жизни, то и родители никуда не денутся. И все, что связано с вовлечением тех, кто отвечает за это: они возьмут лопаты и включат программные решения. Надеюсь, инициатива будет стремительно развиваться по всей стране», — заявил депутат Государственной Думы РФ, посол доброй воли программы ООН по окружающей среде Вячеслав Фетисов.

По его словам, в будущем к проекту могут присоединиться и школьники из других стран, что изменит взгляд на проблему политических лидеров.

К пресс-конференции подключились активисты РДШ из регионов. Ребята из Владивостока рассказали, что навели порядок вокруг школы и дали старт всероссийской акции. Уже в субботу они планируют выйти на побережье и убрать мусор, оставшийся после тайфуна, который прошел две недели назад. Вячеслав Фетисов заявил, что планирует прилететь во Владивосток, чтобы поучаствовать в акции. Сергей Кравцов сказал, что тоже прибудет в один из регионов для участия в акции. Школьники из Иркутска начали дежурить на озере Байкал и запустили сбор макулатуры, чтобы сберечь лесные ресурсы. В Астрахани ученики сделали баки для раздельного сбора мусора и запустили собственную акцию против использования одноразовых пакетов.