Екатеринбург, , 13:15 — REGNUM «Уктусский стрелок» Алексей А. может отправиться в места лишения свободы на всю жизнь. Такое желаемое наказание для него запросил прокурор в ходе прений в Свердловском облсуде, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Прения состоялись 17 сентября. В ходе них обвинитель представил суду доказательства вины обвиняемого. И назвал желаемый для него срок.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексея А. обвиняют в убийстве двух человек из хулиганских побуждений. Преступление было совершено вечером 25 августа 2018 года на склоне горы Уктус. Убийцу искали больше года. Нашли его лишь после того, как глава СКР Александр Бастрыкин дал подчинённым срок для раскрытия преступления. Задержанный признался в совершении преступления. Однако, по словам представителей защиты, дело основано на его показаниях, явных доказательств вины гражданина нет.