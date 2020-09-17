Москва, , 13:07 — REGNUM Правоохранительные органы отстают в технологическом плане от киберпреступников. Об этом 17 сентября рассказал генерал МВД в отставке Владимир Овчинский на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы идем вслед процессу. Потому что криминал не ограничен ни юридическими, ни территориально», — сказал Овчинский.

При этом страдают от этой категории преступников не крупные предприятия, а простое население.

«Крупные банки защищены, а население — нет. Поэтому у населения забираются миллиарды рублей, долларов», — заявил Овчинский.

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