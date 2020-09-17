Москва, , 13:01 — REGNUM Ряд телеграм-каналов распространили письмо сотрудников национального парка «Лосиный остров». В частности, документ появился на каналах изданий Daily Storm и Readovka.

Алексей Саврасов. Лосиный остров в Сокольниках. 1869

Авторы обращения рассказали о бедственном положении в парке, начавшемся после прихода нового руководства в 2019 году. Подписей под текстом нет, однако обилие приведённых деталей говорит о том, что писавшие его люди знакомы с ситуацией в природном комплексе.

«Лесное хозяйство парка полностью пришло в упадок. Лес своевременно не чистится, не убирается от ветровальных деревьев и захламленности, хотя на это из государственного бюджета выделены немалые деньги. Вы в этом сами можете убедиться, всего лишь проехав на автомобиле по московской территории «Лосиного острова». Одна из самых главных бед национального парка — это полная ликвидация егерской службы, которая, по сути, несёт одну из самых приоритетных задач заповедного дела! После её уничтожения началось большое падение численности объектов животного мира, в том числе рыбных ресурсов. А именно: по всему парку полностью перестали функционировать подкормочные площадки, солонцы, искусственные места обитания диких животных и птиц. Оставшиеся животные — олени, лоси, кабаны — сосредоточены только в одном месте возле лосиной биостанции, там их подкармливает один наемный сотрудник. На остальных территориях либо зверя нет, либо он пребывает бесконтрольно, что негативно может повлиять на самих животных либо на человека, так как могут быть случаи нападения, особенно в брачный период гона либо при воспитании подрастающего поколения взрослыми животными. Самая шокирующая новость — это полное прекращения в 2020 году маршрутного учёта диких животных и птиц. Скорее всего, если есть отчёт по учёту животных за 2020 год, это полностью фальсификация и обман со стороны руководства», — говорится в письме.

Отмечается, что без егерской службы доступен для браконьеров водно-болотный комплекс реки Яузы, который используется животными и рыбами для естественного воспроизводства.

Есть проблемы и у коллектива — с формой, техникой, а также с изменением заработной платы и отношением со стороны руководства.