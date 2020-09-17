Екатеринбург, , 13:01 — REGNUM В пригороде Екатеринбурга начался семинар-совещание представителей Федерального агентства по делам молодежи с представителями исполнительной власти, отвечающими за реализацию молодежной политики в Уральском федеральном округе. Об этом сообщили в пресс-службе Росмолодежи.

На семинаре обсудят такие вопросы, как формирование единой повестки реализации молодежной политики на территории субъектов Российской Федерации, внедрение проектного управления, патриотическое воспитание, развитие добровольчества и социальной активности. Участниками мероприятия стали руководители учреждений исполнительной власти, реализующих государственную молодёжную политику, региональные СМИ и представители вузов.

В ходе совещания участники обсудят актуальные проекты в сфере молодежной политики 2020 года, примут участие в тренингах, площадках для обмена опытом, проектных группах для разработки методов эффективной и долгосрочной реализации молодежной политики, с учётом развития новых трендов развития проектного управления и коммуникации с молодёжью.

Как сообщалось ранее, Росмолодежь проводит подобные семинары-совещания с представителями исполнительной власти по всей стране, с целью консолидации инициатив и практик ведения молодежной политики в разных регионах.