Москва, , 12:59 — REGNUM В непростые для России времена снижение расходов на программы вооружений и жалованье чиновникам для сбалансированности госбюджета, это правильное и взвешенное решение, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя решение Минфина РФ.

«Долгие годы в России был профицитный бюджет, нефтегазовые и другие доходы лились рекой в казну. Но новые реалии, в первую очередь падение цен на нефть, санкции, снижение деловой активности на фоне пандемии коронавируса значительно изменили картину, вызвали нервозное состоянии государственных финансов.

Россия в начале 2020 года взяла уверенный курс на социализацию общества и масштабное выполнение программ, укрепляющих институт семьи, оказывающий зримую поддержку незащищенным слоям населения.

Оптимизация государственного бюджета — известный и хорошо знакомый инструмент в ведущих странах мира. Аппарат чиновников в России раздут очень серьезно, в этом направлении следовало бы провести масштабную прополку.

Эффективность работы служащих следовало бы повысить в два-три раза. Тогда и зарплаты чиновники могли бы получать еще более достойные, и штат был бы оптимизирован.

За пределами России «гуляют» более 1 трлн долларов, выведенных из финансовой системы страны. Почему они кормят зачастую недружественные нам страны — очень большой вопрос к государственным регулирующим органам.

Потенциально денег в стране, у бизнеса в частности, очень много, но бюджет их не замечает», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, расходы на программы вооружений и жалованье чиновникам будут снижены для того, чтобы сбалансировать госбюджет РФ, заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

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