Москва, , 13:05 — REGNUM Во время режима самоизоляции в России был зафиксирован всплеск киберпреступлений. Об этом 17 сентября рассказал генерал МВД в отставке Владимир Овчинский на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Наиболее эффективно и бурно новые технологии используются криминальными структурами. Особенно это проявилось в пандемию. Пандемия сделала возможным произойти всплеску негативного применения новых технологий», — сказал Овчинский.

По его словам, во время самоизоляции в целом преступность по всем регионам была стабильна. Однако исключение составляла лишь цифровая сфера.

«Мы ждали всплеска миграционной преступности, но этого удалось избежать. А киберпреступность выросла в несколько раз. Только по официальным данным, в два раза. Что касается банковских карт, то количество преступлений выросло в шесть раз», — заявил Овчинский.

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