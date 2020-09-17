Казань, , 13:21 — REGNUM При благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке в Татарии могут увеличить разрешенную наполняемость посетителями в кинотеатрах и концертных залах до 70%. Об этом заявила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

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На сегодняшний день в регионе разрешено наполнять залы посетителями лишь наполовину.

«Мы будем рассматривать вопрос об увеличении разрешенной наполняемости залов. Сейчас у нас только 50%, возможно, мы выйдем с предложением увеличить до 70%. Этот вопрос у нас в перспективе стоит», — сообщила Авдонина.

Также она подчеркнула, что совсем снять существующие ограничения с учетом сезонных заболеваний нельзя.

ИА REGNUM ранее сообщало, на 17 жителей Татарии, прилетевших из-за рубежа, составлены протоколы, которые переданы в суд. Нарушители не просто забыли пройти тестирование на инфекцию, а намеренно его проигнорировали, заявив, что необходимости в этом не видят.

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