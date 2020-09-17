Санкт-Петербург, , 13:06 — REGNUM В Ленинградской области размер минимальной заработной платы к концу 2021 года составит 14 250 рублей, заявил во время заседания регионального правительства 17 сентября первый зампред правительства Ленинградской области — председатель комитета финансов Роман Марков, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Маркова, рост регионального МРОТ составит 11,3%.

«Размер минимальной заработной платы в Ленинградской области прогнозируется к росту с 12 800 рублей в текущем году до 14 250 рублей к концу 2021 года», — отметил он.

Он также добавил, что около миллиарда рублей предусмотрено в бюджете Ленинградской области на 2021 год на различные виды инициативного бюджетирования.

Напомним, в 2019 году региональный МРОТ составлял 12 000 рублей, в 2020 году он был повышен до 12 800 рублей.

МРОТ Ленобласти закрепляется трехсторонним соглашением, которое заключается между правительством Ленинградской области, Ленинградской Федерацией профсоюзов и Союзом промышленников и предпринимателей Ленинградской области.

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