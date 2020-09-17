Владимир, , 12:45 — REGNUM Во Владимирской области по состоянию на 17 сентября зарегистрировано 200 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

За последние сутки была подтверждена одна смерть пациента с коронавирусом.

За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 5737 пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Владимирской области выявлены 32 новых носителя коронавируса