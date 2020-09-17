Стокгольм, , 12:45 — REGNUM По мнению профессора-инфекциониста Яна Альберта, риск распространения коронавирусной инфекции в Швеции будет сохраняться в течение всей зимы. Об этом 17 сентября сообщила новостное агентство SVT Nyheter.

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В настоящее время на территории Швеции количество смертей от COVID-19 снижается. Тем не менее, в стране может обостриться эпидемиологическая ситуация, когда наступят холода.

«Было бы странно, если бы у этого вируса (SARS-CoV-2 — прим. ИА REGNUM) не было бы преимуществ, когда наступят холода. Пик инфекций обычно приходится на январь», — объяснил Альберт.

Касательно возможных мер по инфекционному контролю профессор выделил следующее:

«Надеюсь, мы сможем остановить это с помощью тестирования, отслеживания инфекций и, возможно, некоторых мер на локальном уровне. Если инфекция будет распространять в доме престарелых или в том или ином городе, возможно, надо будет сразу же принимать меры, чтобы ограничить распространение инфекции и избежать крупных вспышек».

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