Вашингтон, , 12:43 — REGNUM Анимационная версия клипа исполнителя The Weekend посеяла сомнения в рядах геймеров, ожидающих появления информации о шестой части игры Grand Theft Auto. Об этом 17 сентября сообщил портал Screen Rant.

В клипе на песню Blinding Lights, в котором вокруг виртуального певца летают различные стилизованные надписи, они заметили текст «GTA 6 трейлер» (GTA 6 TRAILER). Его можно увидеть на 56 секунде ролика.

Некоторые поклонники серии видеоигр решили, что это является своеобразным намёком, однако оказалось, что всё совсем не так, как им кажется. Выяснилось, что надписи были созданы из текста комментариев пользователей к оригинальному клипу Blinding Lights.

Ранее студия Rockstar ответила на вопрос пользователя Twitter о шестой части GTA. Администрация Twitter-страницы отдела поддержки компании сообщила, что новостей на эту тему пока нет и предложила следить за публикациями страницы Newswire на сайте студии.

Читайте ранее в этом сюжете: Ролик из GTA Online про реактивный ранец и парашют рассмешил геймеров

Читайте развитие сюжета: Разработчики перезагрузки Descent могут дать игре необычное название