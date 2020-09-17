Ставрополь, , 12:46 — REGNUM Судья Минераловодского городского суда в отставке Николай Кайшев признан виновным в получении взятки. Он приговорен к условному сроку, сообщили ИА REGNUM 17 сентября в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю.

Ранее на рассмотрении судьи находился гражданский иск к страховой компании о взыскании законной неустойки. Установлено, что осужденный потребовал от представителя истца передать ему 50 тыс. рублей за вынесение решения в его пользу о взыскании с компании 100 тыс. рублей. В противном случае Кайшев пригрозил снизить размер взысканной неустойки до 20 тыс. рублей.

Представитель истца согласился с условиями судьи, но при этом заявил о вымогательстве денег в правоохранительные органы. Впоследствии Кайшев вынес обещанное решение и в своем кабинете получил первую часть взятки. В этот момент судью задержали оперативники краевого управления ФСБ России.

Приговором суда Кайшеву назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно со штрафом в размере 1 млн рублей.