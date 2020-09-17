Пермь, , 12:42 — REGNUM В Пермском крае, по состоянию на 17 сентября, случаи заражения коронавирусом выявлены в 35 школах. Приостановлена деятельность 59 классов, сообщает краевой минздрав.

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На карантин отправлены ученики образовательных учреждений в Перми, Соликамске, Березниках, Кудымкаре, Юсьве, Барде, Чайковском, Кунгуре, Чердынском и Октябрьском городских округах. В разобщенных классах установлено по одному случаю заноса инфекции из семейных очагов. Проводятся противоэпидемические мероприятия.

Контактировавшие с зараженными одноклассниками школьники находятся под меднаблюдением и переведены на дистанционный формат обучения.

Напомним, в Пермском крае с конца марта выявлено ⠀ выявлено 8 877 носителей SARS-CoV-2.

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