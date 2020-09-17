Орел, , 12:40 — REGNUM 48 новых носителей коронавируса выявили в Орловской области за минувшие сутки, данные опубликовал региональный оперативный штаб 17 сентября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

49 человек за сутки признаны выздоровевшими, статистика смертности за сутки не изменилась.

Всего в регионе положительные результаты тестов на коронавирус подтвердили у 7874 человек. Лидируют по числу носителей Орёл — 3886 случаев заражения, Орловский района — 894 человека, на третьем месте Мценск и Мценский район с 640 случаями. По региону в целом 6274 человека выписаны, 120 человек скончались. На лечении остаются 1480 пациентов.