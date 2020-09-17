Москва, , 12:39 — REGNUM Новый порядок разработки планов мероприятий по ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах утверждён в России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает 17 сентября пресс-служба правительства.

Постановление будет действовать с 1 января 2021 года до 1 января 2027 года. Оно призвано снизить риски негативных последствий аварий на опасных объектах.

Из документа следует, что организации и предприятия, которые эксплуатируют опасные производственные объекты, должны разрабатывать планы мероприятий с учётом возможных сценариев аварий. Им необходимо проработать конкретные меры для таких ситуаций, представить информацию о силах и средствах, которые понадобятся для ликвидации аварий.

Обновленное положение в числе прочего упрощает процедуру согласования планов с аварийно-спасательными службами. Прежнюю версию документа приняли в 2013 году, с наступлением 2021 года она прекратит своё действие в рамках механизма «регуляторной гильотины».