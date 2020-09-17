Москва, , 12:37 — REGNUM Басманный суд Москвы заочно арестовал жителя Екатеринбурга Юрия Изотова, который обвиняется в нападении на Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Киеве в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Басманный суд Москвы избрал в отношении Юрия Изотова, объявленного в международный розыск, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным следствия, 18 февраля 2018 года Изотов совместно с другим гражданином РФ Михаилом Агафоновым и иными лицами совершил нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве. Сейчас Изотов находится в международном розыске.

Отметим также, в 2015 году в Уральском федеральном университете произошёл акт вандализма в отношении выставки о Великой Отечественной войне. Студент Юрий Изотов, которого заподозрили в содеянном, позже был исключен из вуза.