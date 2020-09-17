Казань, , 12:40 — REGNUM От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался 71-й пациент в Татарии. Очередным погибшим стал 67-летний мужчина, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Больного с внебольничной пневмонией, вызванной новой коронавирусной инфекцией, госпитализировали во временный инфекционный стационар на базе городской клинической больницы №7 в Казани. Ряд имеющихся хронических заболеваний не способствовали выздоровлению заболевшего. Причину смерти мужчины установили в результате экспертизы.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 17 сентября заражены коронавирусом 6923 жителя Татарии, за сутки инфицированы еще 23 пациента. С начала пандемии выздоровели после заражения инфекцией 5742 человека, за сутки — 40 пациентов.

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