Стокгольм, , 14:16 — REGNUM Налоговые отчисления шведских работодателей, трудоустраивающих молодежь, сократятся в общей сложности на 18 миллиардов шведских крон (€1,73 млрд) в течение двух последующих лет. Данная антикризисная мера будет включена в законопроект о принятии государственного бюджета на 2021 год, который будет представлен правительством 21 сентября. Об этом 16 сентября сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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Причиной для снижения взносов работодателей стала пандемия коронавирусной инфекции, которая в вою очередь сильно ударила по тем отраслям, где занято очень много молодых людей, а именно в торговле, индустрии гостеприимства, ресторанах и кафе. Именно поэтому правительство Швеции, состоящее из «Социал-демократов» и «Зелены», а также сотрудничающие с ним партии «Центристов» и «Либералов» пошли на существенные льготы для бизнеса, предоставляющего рабочие места лицам в возрасте от 18 до 23 лет.

Согласно заявлению лидера «Центристов» Анни Лёф, льготы для работодателей будут распространяться независимо от отрасли экономике, в которой трудятся молодые люди. Безусловно, для шведского бюджета это огромные потери, но такая широкая мера поддержки бизнеса позволит избежать долгого выяснения всех обстоятельств, почему тот или иной отчисляет меньше налогов в казну. Предполагается, что новые правила будут действовать с 1 апреля 2021 года.

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