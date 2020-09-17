Краснодар, , 12:29 — REGNUM Работы по восстановлению подъездов и установке новых окон начинаются в доме по улице Российской, 267/6 Краснодара, где в ночь на 13 сентября произошёл крупный пожар. О начале восстановительных работ сообщили 17 сентября в пресс-службе мэрии города. Работы по демонтажу повреждённых конструкций подходят к завершению.

«Сейчас мы сокращаем количество разнорабочих и переходим к строительным работам. Уже вышли первые бригады штукатуров. Параллельно с восстановлением фасадов и подъездов начались работы по восстановлению электрики, сетей водоснабжения и водоотведения», — рассказал заместитель главы Краснодара Андрей Дорошев.

105 жителей пострадавшего от пожара дома в настоящее время проживают в гостинице «Кавказ», ещё 131 человек — в гостинице «Москва». Выплаты на неотложные нужды (выплата составляет 10 тыс. рублей) получили около 100 человек, также выдано 60 проездных на бесплатный проезд в общественном транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, восьмиэтажный жилой дом в Краснодаре загорелся в ночь на 13 сентября. Обошлось без жертв, однако выгорело 54 квартира. СК возбудил уголовное дело против застройщика — выяснилось, что дом построен незаконно. На месте пожара был установлен локальный режим ЧС. Накануне в мэрии сообщили, что все пострадавшие получат компенсации.