Владимир, 17 сентября 2020, 12:29 — REGNUM Во Владимирской области 17 сентября подтверждено 32 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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Всего в области зарегистрированы 6838 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 5737 пациентов, в том числе 20 человек — за последние сутки.
За весь период скончались 200 человек.
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