Пермь, , 12:27 — REGNUM Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин взял больничный в связи с признаками ОРВИ. Коронавирус не подтверждён, проводятся дополнительные обследования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

ОРВИ Torange.biz

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Стоит отметить, Дмитрий Махонин избран губернатором Прикамья 13 сентября. На 21 сентября назначена инаугурация. В администрации губернатора подчеркнули, что пока все по графику, перенос мероприятия не планируется.

По данным пресс-службы администрации, 11 сентября Дмитрий Махонин прошел иммунопрофилактику, сделав прививку от гриппа.