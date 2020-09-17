Архангельск, , 12:27 — REGNUM В Архангельской области продолжает расти число заболевших COVID-19 среди школьников. К 17 сентября опасная инфекция выявлена у 63 школьников. В лидерах по числу заболевших школьников — Архангельск. Об этом на брифинге сообщила представитель Роспотребнадзора Елена Байдакова, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Специалистов ведомства тревожит рост числа заболевших в Котласе — там на карантин отправлены уже 15 классов восьми школ. В Северодвинске ситуация более благополучная — пока в списке заболевших три школьника из трех школ.

В штабе отметили, что несмотря на рост числа заболевших, речи о переводе всех кол на «дистанционку» пока не идет.