Ростов-на-Дону, , 12:18 — REGNUM В Ростовской области 66 пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии и переведены на искусственную вентиляцию лёгких. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 17 сентября.

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В настоящее время на лечении в госпиталях, развёрнутых для пациентов с коронавирусом, находятся 1 тыс. 239 человек. Из них 66 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Также в стационарах находятся 313 человек с подозрением на COVID-19. Коечный фонд заполнен на 58,3%.

Вместе с тем под медицинским наблюдением находятся 8 тыс. 513 жителей Ростовской области.