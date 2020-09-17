Стокгольм, , 12:46 — REGNUM Прокуратура Виргинских островов США полагает, что «Мисс Швеция 1980» Ева Андерссон Дубин может располагать неопровержимыми доказательствами для расследования сексуальных преступлений покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом 17 сентября сообщила газета Dagens Nyheter.

В письменном запросе обвинение обязало Дубин передать исчерпывающую информацию о ныне покойном финансисте, ранее арестованном за преступления на сексуальной почве в отношении несовершеннолетних. Напомним, что сам Эпштейн был найден мертвым в камере 10 августа 2019 года.

3 сентября генеральный прокурор Виргинских островов Дениз Джордж подала ряд предписания в отношении нескольких лиц и компаний, находящихся в непосредственной окружении Эпштейна. Как считает прокуратура, у Эпштейна был частный остров в Карибском море, где и были совершены многие преступления с участием несовершеннолетних.

Ева Андерссон Дубин является одной из тех, кого обязали предоставить информацию. По делу Эпштейна в качестве подозреваемой она не проходит, однако считается, что она может поделиться весомыми доказательствами против ныне покойного финансиста. В 19 пунктах прокурор запросила, в частности, некоторые фотографии, проездные документы и информацию о совершенных трансакциях.

Знакомство Дубин с Эпштейном началось 40 лет назад, когда 19-летняя Дубин выграла конкурс «Мисс Швеция» в 1980 году. С Эпштейном она познакомилась в Лос-Анджелесе, после чего они встречались долгие годы. Когда их отношения прекратились, она осталась с покойным финансистов в дружественных отношениях.