Женева, Швейцария, , 12:15 — REGNUM Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) призвала мировое сообщество улучшить защиту медперсонала в условиях пандемии коронавируса. Об этом говорится в Хартии безопасности работников здравоохранения, опубликованной на сайте ВОЗ.

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Как заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, пандемия коронавируса напомнила всем о жизненно важной роли, которую выполняют работники здравоохранения, облегчая страдания и спасая жизни.

В связи с тем, что мире умерли тысячи работников здравоохранения, заразившиеся COVID-19, ВОЗ призывает правительства всех стран принять ряд насущных мер для улучшения условий труда медиков.

Так, в организации предложили в том числе совершенствовать координацию между стратегиями обеспечения безопасности медработников и пациентов, а также развивать национальные программы защиты здоровья медперсонала.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире выявлено 29,8 млн случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 940 тысяч, выздоровели — 20,3 млн. На первом месте по числу выявленных случаев заражения находятся США — 6,6 млн. Далее идут Индия (5,1 млн), Бразилия (4,4 млн) и Россия (1,07 млн).

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