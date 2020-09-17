Москва, , 12:14 — REGNUM В России средняя цена железнодорожного билета летом 2020 года составила 3 100 рублей, тем самым подешевев на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября сообщили аналитики онлайн-сервиса для организации командировок OneTwoTrip for Business.

По их данным, перечень популярных железнодорожных направлений лета 2020 серьёзно изменился, а неизменными остались только два первых места: жители РФ, как и прежде, часто ездят в командировки в Москву и Санкт-Петербург. Цена билета в столицу упала на 20%, а в Санкт-Петербург — на 15%. На третьем месте Иркутск, куда можно было отправиться на 12% дешевле, чем летом 2019 года.

Также аналитики отмечают, что в 2020 году много жителей РФ совершали деловые поездки в Читу (цена снизилась на 13%), Пермь (-40%), Владимир (-20%), Новосибирск (-20%) и Сургут (-35%).

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, средняя стоимость авиабилета в России летом 2020 года составила 9 600 рублей, подешевев таким образом больше чем на 10% по сравнению с 2019 годом.

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