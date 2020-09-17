Санкт-Петербург, , 12:17 — REGNUM Петербург постарается стать «туристическими воротами» в земли арктического региона России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил глава комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики Герман Широков.

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

Широков напомнил, что в городе завершается формирование Музейно-выставочного центра технического и технологического освоения Арктики, который был создан еще в 2017 году. Частично он уже начал свою работу.

«Есть площадка в Петербурге, и, кроме этого, на Земле Франца-Иосифа этот центр проводит работу в бухте Тихая. Там будет музейная экспозиция и планируется определенный туристический комплекс. Поэтому туристы, которые выходят на ледоколе на Северный Полюс, смогут посещать, останавливаться там. Там будут представлены артефакты, которыми богата наша российская Арктика: это и самолеты, которые участвовали, и техника, и так далее. Это направление, которое, на наш взгляд, достаточно символично, потому что этот участок земли берется в аренду на 49 лет, и я говорю, что флаг Санкт-Петербурга появится и на Земле Франца-Иосифа», — сказал Широков.

Он подчеркнул, что российское руководство в последнее время уделяет довольно много внимания теме арктического туризма. Петербург смог бы стать отправной точкой для неподготовленных пока путешественников.

«Наверное, не совсем интересно прилететь на Новую Землю, на ЗФИ и другие точки неподготовленным. На мой взгляд, нужно прибыть в Санкт-Петербург, несколько дней посмотреть Музей Арктики и Антарктики, сходить на «Красин» — нигде такого ледокола нет — вооружиться, потом перелететь в Архангельск или Мурманск и оттуда уже стартовать. То есть изучение и познание Арктики начнется в Санкт-Петербурге. По крайней мере, так хочется», — заявил Широков.

Напомним, в 2021 году в Петербурге состоится международный арктический форум «Арктика — территория диалога». С 2021 по 2023 год Россия будет председательствовать в международном Арктическом совете.

По словам Широкова, Петербург намерен максимально участвовать в этих мероприятиях в сферах экономики, промышленности, образования, культуры и патриотического воспитания.

«В следующем году знаковая дата — 80 лет начала полярных конвоев в Великой Отечественной войне. Будут мероприятия и в Архангельске, куда первым «Дервиш» пришел, и в Петербурге», — обещал Широков.

Арктический конвой «Дервиш» отправился из Исландии 21 августа 1941 года со стратегическими грузами. Он стал первым малым океанским тихоходным спецконвоем, отправленным в СССР во время войны.

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