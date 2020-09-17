Посёлок Адамовка, Оренбургская область, , 12:14 — REGNUM В Адамовском районе Оренбургской области суд первой инстанции вынес приговор отношении депутата сельсовета и директора школы. Он признан виновным в пьяной езде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

Директору вынесено наказание по статье статье 264.1 УК РФ («Управлением автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»). Мужчина оштрафован на 200 тыс. рублей и лишен водительских прав на два года. Приговор суда в законную силу не вступил.

Напомним, в июле 2020 года директор был задержан автоинспекторами, поскольку находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Впоследствии выяснилось, что руководитель школы и ранее позволял себе пьяную езду, за что привлекался к административной ответственности.

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