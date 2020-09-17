Москва, , 12:15 — REGNUM Доля закрытых из-за коронавируса школ в России исчисляется десятыми долями процента. Такие цифры 17 сентября привел министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Что касается данных, то буквально утром, у нас ежедневный мониторинг ситуации, я хочу сказать, что есть случаи обнаружения коронавирусной инфекции есть, но это единичные случаи. Закрыто всего 0,09% дошкольных учреждений и 0,1% школ. Каких-то опасений нет», — сказал Кравцов.

При этом министр призвал соблюдать требования Роспотребнадзора в школах.

«Кому-то они покажутся неудобными, но выполнение этих мер гарантирует безопасность и здоровье ученикам и учителям», — отметил Кравцов.

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