Сан-Франциско, США, , 12:12 — REGNUM Видеостриминговый сервис Twitch извинился за то, что выпустил ряд смайликов в честь празднования в США месяца латиноамериканского наследия. Публикация была размещена 16 сентября на Twitter-странице компании.

Twitch 15 сентября 2020 года сделал объявление о выпуске смайликов. Предполагалось, что пользователи сервиса смогут использовать их в период с 15 сентября по 15 октября 2020 года. С этого момента компания должна была запустить серию стримов от латиноамериканских авторов.

Однако сервис столкнулся с негативной реакцией в соцсетях, в частности, из-за смайликов, изображающих сомбреро, гитару и маракасы. Многие пользователи заявили, что Twitch занимается распространением устаревших стереотипов. В итоге компании пришлось отказаться от этих смайликов и извиниться.

https://twitter.com/Twitch/status/1305958095550468096

Месяц латиноамериканского наследия отмечается в США ежегодно с 15 сентября по 15 октября. Таким образом жители страны отмечают вклад в культуру и историю выходцев из Испании, Мексики, стран Центральной и Южной Америки и других.

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