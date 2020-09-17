Брянск, , 12:15 — REGNUM Торжества, посвящённые 77-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и 1035-летию со дня основания, проходят в Брянске 17 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Из-за пандемии коронавируса отменены Парад поколений и массовые гуляния, однако для жителей города прогремит традиционный салют.

Праздничные мероприятия начались с церемонии возложения цветов на воинских мемориалах. В них приняли участие руководители области и города, официальные лица, ветераны. В праздничный день, в пятый раз подряд, вручат муниципальные стипендии и сертификаты: их получат 100 человек в номинации «Образование», 45 брянцев в номинации «Культура» и пять — «Общественные молодёжные объединения».

В городском выставочном зале состоится презентация книги краеведа Владимира Деханова «Правители и градоначальники Брянска», охватывающей период с середины XII века и по 2020 год. Во дворах Брянска запланированы мини-концерты «Праздник в каждый двор» от артистов городских учреждений культуры. На светодиодном экране Брянской областной филармонии в прямом эфире пройдёт трансляция праздничной программы «Музыка нашей Победы!» Брянского губернаторского симфонического оркестра под управлением художественного руководителя и главного дирижёра, заслуженного артиста РФ Эдуарда Амбарцумяна.

В районах города пройдут спортивные состязания, волонтёры навестят ветеранов. А в 21:30 над Брянском на Кургане Бессмертия прогремит праздничный фейерверк.