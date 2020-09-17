Черкесск, , 12:11 — REGNUM В школах Карачаево-Черкесии не планируется введение дистанционного обучения. Несмотря на то, что есть единичные случаи заболевания детей и учителей, образовательные учреждения продолжают работать в очном порядке. Об этом сообщил 16 сентября глава республики Рашид Темрезов, комментируя текущую ситуацию по коронавирусу в регионе.

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"На текущий момент планов о переводе всех на дистанционное обучение, вопреки слухам, нет», — написал он на своей странице в Instagram.

По словам Темрезова, уполномоченные ведомства ситуацию в школах и детских садах внимательно отслеживают.

«В случае выявления фактов заболеваний детей или педагогов по согласованию с Роспотребнадзором принимаются решения о переводе группы или класса на карантин. Такие единичные решения уже есть», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние недели в Карачаево-Черкесии отмечается рост числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. На 17 сентября, число носителей коронавируса перевалило уже шеститысячную отметку.