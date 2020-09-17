Казань, , 12:18 — REGNUM На 17 жителей Татарии, прилетевших из-за рубежа, составлены протоколы, которые переданы в суд. Об этом сообщила заместитель главного санитарного врача по РТ Любовь Авдонина.

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Вернувшиеся туристы должны сдать тест на COVID-19 и в течение трех дней загрузить результаты на сайт госуслуг РТ. Проигнорировавших постановление главного государственного санитарного врача РФ граждан в республике 17 человек. «На них нами поданы документы в суд», — заявила представитель ведомства.

Нарушители не просто забыли пройти тестирование на инфекцию, а намеренно его проигнорировали, заявив, что необходимости в этом не видят.

ИА REGNUM напоминает, прибывающих в столицу Татарии пассажиров международных направлений планируют обследовать на COVID-19 прямо в аэропортах. В августе специалистами Роспотребнадзора прорабатывался вопрос о заборе биоматериалов в аэропортах Казани и «Бегишево».

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