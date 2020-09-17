Москва, , 12:09 — REGNUM Польша хочет вытащить внутриполитический конфликт на международный уровень в свете обострения новой холодной войны с Россией, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый эксперт, авиационный фотограф Алексей Снигиров, комментируя желание Польши арестовать работавших при крушении Ту-154 авиадиспетчеров.

«Подача ходатайства в Варшавский суд с требованием предварительного ареста руководителя полетов и контроллера аэродрома Смоленск-Северный, а так же бывшего командира аэродрома, присутствовавшего на КДП 10 апреля 2010 года, как и все что касается действий польской стороны после этой катастрофы, носит чисто политический характер.

Если внимательно прочитать польские источники, то можно с удивлением обнаружить, что «новые данные» совсем не новые, поскольку — как и с расшифровкой кабинных переговоров, с которой польская сторона не согласилась, поскольку они выставляли в неприглядном свете и квалификацию пилотов, и вмешательство VIP-пассажиров, что и вызвало, по заключению МАК (Межгосударственный авиационный комитет) безрассудный заход на посадку, закончившийся катастрофой, и представила «свою» приглаженную и отредактированную версию, — снова идет речь «о перепроверке вещественных доказательств» и извлечении из них «новых» идей с обвинениями российской стороны:

В результате перепроверки вещественных доказательств прокуроры установили, что радиолокационная система посадки, которой пользовалась служба диспетчерской вышки в Смоленске, была неисправна.

Эти выводы стали результатом считывания регистратора Р-500 с башни управления полетами в Смоленске, включая записи разговоров диспетчеров с пилотами самолета.

Благодаря фоноскопическому анализу Бюро судебно-медицинских исследований Агентства внутренней безопасности удалось разобрать дополнительные предложения и слова и назначить отдельные высказывания конкретным людям.

Прокуроры сравнили записи разговоров диспетчеров и экипажа с техническими данными о положении самолета в определенное время. На этом основании они установили, что информация, передаваемая экипажу диспетчерами, была ошибочной.

Поэтому в апреле 2017 года прокуратура вынесла постановление об изменении обвинений, контролерам полковнику Павлу П. и майору. Виктору Р. с непреднамеренного до умышленного. Прокуроры установили, что подозреваемые предполагали, что может произойти катастрофа, и не препятствовали этому. Тогда же впервые обвинения были предъявлены подполковнику. Николаю К., который отдавал распоряжения руководителю полетов. В прошлом он был командиром аэродрома Северный Смоленск.

Здесь важно отметить, что «новые доказательства» были «извлечены» еще в 2017 году, а действия по аресту российских граждан собрались производить только сегодня, в атмосфере стычек вокруг судьбы Белоруссии, очередного «скандала с отравлением» и в целом обострения международных отношений.

К сожалению, объективная реальность не поддается манипуляциям, особенно в столь прозрачном деле, как катастрофа самолета Качиньского. «Новые» обвинения, инициированные польской группой «альтернативного расследования» Мацеревича-Качиньского, которая настойчиво ищет любые, самые абсурдные поводы обвинить Россию в заговоре с целью убийства президента Польши, не более осмысленны или правдоподобны, чем предыдущие, с жидким гелием для образования тумана или с британскими анализами, «подтвердившими» наличие заложенной в самолет на заводе бомбы.

Впрочем, это не является препятствием для их использования, единственная «новость» — если до последнего времени весь этот абсурд был в основном оружием внутрипольской политической схватки между партиями, теперь он выносится на международный уровень, поскольку Польша хочет активно участвовать в очередном антироссийском походе и знамя с «убиенным Качиньским» ничем не хуже, чем с «убиенным Скрипалем» или Навальным», — высказал свое мнение аиаэксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Польша хочет арестовать трех диспетчеров из смоленского аэропорта, которые дежурили во время авиакатастрофы Ту-154, приведшей к гибели президента Польши Леха Качиньского и ряда иных представителей польского власти в апреле 2010 года.

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