Севастополь, , 12:08 — REGNUM 20 новых носителей коронавируса выявлены в Севастополе за минувшие сутки, сообщили 17 сентября в пресс-службе правительства города.

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»По состоянию на утро 17 сентября зарегистрированы 20 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие — люди в возрасте от 32 до 87 лет, среди них 16 местных жителей и четыре привозных случая. 12 человек выписаны после выздоровления», — сообщили в оперштабе.

С начала пандемии в Севастополе положительные тесты на коронавирус подтвердились у 713 человек, 500 из них выздоровели, скончался 21 пациент. В стационарах проходят лечение 164 человека.