Москва, , 12:05 — REGNUM Средняя стоимость авиабилета в России летом 2020 года составила 9 600 рублей, подешевев таким образом больше чем на 10% по сравнению с прошлым 2019 годом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября сообщили в онлайн-сервисе для организации командировок OneTwoTrip for Business. Как выяснили эксперты этой организации, в России спрос на деловые поездки продолжает быстро восстанавливаться. Так если в апреле и мае 2020 года он составлял всего 30% от аналогичного периода 2019 года, то к августу вырос до 80%.

При этом уточняется, что летом 2020 года жители РФ чаще всего летали в командировки в Москву и Санкт-Петербург. При этом популярность столицы РФ несколько выросла по сравнению с 2019 годом. Что касается цен на авиабилеты в оба города, то они снизились. Полет в Москву стал дешевле на 7%, а в Санкт-Петербург — на 20%. В Новосибирск билеты почти в два раза чаще, чем год назад, а сам полет туда подешевел на 10%.

Эксперты также установили, что с июня по август 2020 года много авиабилетов было забронировано в Симферополь (их стоимость снизилась более чем на 15%), Краснодар (-25%), Ростов-на-Дону, Сочи (цена перелёта снизилась на 40%) и Казань.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, дальневосточники с энтузиазмом откликнулись на возможность путешествия по России с новой программой возврата туристического кэшбэка.

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