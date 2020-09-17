Москва, , 12:07 — REGNUM Эпидемиологическая обстановка в российских образовательных учреждениях остаётся стабильной. Об этом 17 сентября заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, это касается и детских садов, и школ, и учреждений профессионального образования.

«Ситуация на сегодняшний день спокойная. Уже прошло больше двух недель с того момента, как общеобразовательные учреждения открылись, и открылись традиционно. Каких-то серьёзных сегодня поводов для перевода школ на дистанционное обучение нет. Никаких вспышек массовых заболеваний нет», — заявил Кравцов.

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