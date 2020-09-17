Пермь, , 11:59 — REGNUM Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера заявил о временном переходе на расширенный дистанционный вариант обучения. Решение принято на внеочередном заседании Ученого совета вуза 16 сентября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

Дистанционный формат обучения начал действовать с сегодняшнего дня, 17 сентября, для студентов с первого по пятый курс лечебного, педиатрического, медико-профилактического факультетов; с первого по четвертый курс стоматологического факультета; первых двух курсов медико-фармацевтического училища.

На смешанном обучении остаются студенты выпускных курсов лечебного, педиатрического, медико-профилактического факультетов; пятого курса стоматологического факультета; третьего курса медико-фармацевтического училища; всех курсов факультета клинической психологии и высшего сестринского образования; ординаторы и аспиранты. Для них действует очный или дистанционный формат с учетом эпидемической обстановки на кафедре.

В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю отметили, что сейчас идет сезон эпидемии ОРВИ, сохраняется и распространение коронавируса. Любые образовательные учреждения имеют право уходить на дистанционное обучение, не уведомляя надзорное ведомство. Причиной принятия таких мер не обязательно может стать коронавирус. А рекомендации для разных учреждений есть на сайте Роспотребнадзора РФ, сообщает портал 59.RU.

По данным СМИ, несмотря на смешанный тип обучения, у ординаторов ПГМУ им. Е.А. Вагнера с 17 сентября именно дистанционный вариант. Студентам запретили приходить в университет даже на дежурства. Ординаторы говорят, что из-за дистанционного формата затягивается процесс распределения в другие больницы и начала работы в них.