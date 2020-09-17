Симферополь, , 11:54 — REGNUM Тестовая партия вакцины от коронавируса доставлены в Крым. Об этом 17 сентября сообщил СМИ заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский. Партия из 42 вакцин была доставлена в регион 15 сентября. Вакцина предназначена для прививки 21 человека.

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«Поставлена в Республику Крым тестовая, так назовем ее, партия из 42 вакцин. Т. е. сегодня нам должно прийти соглашение, потому что мы заявляли потребность порядка 3 тысяч. Нам обещал минздрав Российской Федерации, что до конца сентября постараются этот вопрос решить. Т. е. на сегодняшний день 42 дозы — это первая ласточка», — цитирует Лясковского «Крыминформ».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V» в августа, вакцина разработана специалистами Министерства обороны РФ и Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.