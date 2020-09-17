Москва, , 11:53 — REGNUM Идею оставить тело Ленина в Мавзолее на Красной пощади в Москве поддерживают 22% жителей России, в 2012 году таковых было 16%, свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

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До 40% снизилось число граждан, полагающих, что тело Ленина нужно как можно скорее перезахоронить на кладбище. В 2013 году так считали 44%, в 2012 году — 48%.

Выразили уверенность, что вождя мировой революции надо захоронить позже, когда уйдет поколение, для которого Ленин дорог, 17% опрошенных, (в 2012 году — 26%).

Опрос проведен 14—15 сентября 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 323 населенных пунктах во всех округах России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию использования Мавзолея Ленина.

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