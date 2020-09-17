Белгород, , 11:56 — REGNUM Новую схему движения транспорта вводят на улице Щорса в Белгороде. Фотографиями 17 сентября на своей странице в социальной сети поделился мэр Юрий Галдун.

На одной из центральных магистралей города появятся выделенные полосы для общественного транспорта по центру дорожного полотна. Там уже установили остановочные павильоны.

«В эти выходные изменится схема движения по улице Щорса на участке от «Водстроя» до пересечения с улицей Королева. Заработают выделенные полосы для общественного транспорта. Будьте внимательны», — написал градоначальник.

По данным департамента строительства и транспорта региона, вторую очередь улицы Щорса запустят 25 октября.

Кроме того, выделенные полосы для общественного транспорта появятся осенью 2020 года на главной магистрали города — проспекте Богдана Хмельницкого, а также на улицах Славы и Преображенской.