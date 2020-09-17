Уфа, , 12:13 — REGNUM Суд в Башкирии лишил родительских прав женщину, ранее признанную виновной в покушении на убийство новорожденного ребенка. Об этом 17 сентября сообщает ИА «Башкинформ».

По информации журналистов, Туймазинский межрайонный суд удовлетворил частично иск органов опеки и попечительства, которые потребовали лишить родительских прав ранее признанную виновной в покушении на убийство новорожденного ребенка 36-летнюю местную жительницу в отношении трех ее детей.

Суд ограничил в правах женщину в отношении двух ее детей, а в отношении новорожденного ребенка — лишил родительских прав.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что ночью в мае текущего года в своей квартире женщина родила ребенка. После этого она отнесла его на улицу и положила в мусорный контейнер. Малыша заметил дворник, вызвал скорую помощь, тем самым спас ребенку жизнь.

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