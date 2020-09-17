Джакарта, , 11:50 — REGNUM Число случаев заражения SARS-CoV-2 в Индонезии за сутки выросло на 3635, сообщает Detik.

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Всего на территории Индонезии выявлено 232 628 носителей SARS-CoV-2 и зарегистрировано 9222 случаев смерти.

Известно, что за сутки 122 человека в Индонезии скончались от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, один из египетских бизнесменов Мохамед Габр рад открыть выставочный зал ремесел Юго-Восточной Азии в Каире.

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