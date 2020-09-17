Черкесск, , 11:49 — REGNUM Наблюдающийся в последнее время в Карачаево-Черкесии рост числа пациентов, у которых диагностирован коронавирус, можно объяснить тремя причинами. В их числе увеличение ежедневно проводимых тестов на новую инфекцию. Кроме того, в росте количества лиц, заразившихся коронавирусом, виноват отпускной сезон и несоблюдение гражданами и организациями мер, рекомендованных Роспотребнадзором.

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Такое мнение высказал 16 сентября глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, комментируя текущую санитарно-эпидемиологическую ситуацию в регионе.

«Последние две недели ежедневный рост выявленных случаев инфицирования приостановился, но и не падает, держится на уровне 60−65 человек. Причин несколько, среди них — высокий уровень тестирования, мы продолжаем выполнять до 1500 тестирований в день. Также рост обусловлен отпускным периодом, массовым проведением семейных мероприятий, во многом, несоблюдением действующих санэпидправил как гражданами, так и организациями», — написал Темрезов на своей странице в Instagram.

Он в очередной раз призвал земляков к ношению средств индивидуальной защиты и соблюдению социальной дистанции, а также попросил отказаться от участия в массовых мероприятиях.

Напомним, по данным федерального оперативного штаба на 17 сентября, в Карачаево-Черкесии зафиксировано 6158 носителей коронавируса. За последние сутки их стало больше на 65 человек.