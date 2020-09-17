Москва, , 11:45 — REGNUM Два стратегических бомбардировщика B-1B США перехватил над акваторией Берингова моря истребитель ВС РФ МиГ-31 и провел их сопровождение до момента, пока американские самолеты не улетели от российских границ. Об этом 17 сентября сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

По данным российских военных, 17 сентября радарами были обнаружены две воздушные цели, которые приближались к российским границам и для того, чтобы их опознать был произведен вылет истребителя МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два стратегических бомбардировщика B-1B ВВС США и сопроводил их над акваторией Берингова моря», — заявили в НЦУО.

Кроме этого, там указали, что после того, как самолеты США удалились от границ России, российский истребитель благополучно вернулся на базу и уточнили, что нарушения границ РФ не было допущено.

«Весь полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — также отметили в НЦУО.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября министерство обороны РФ предложило внести поправку в закон о применении оружия к нарушителям госграницы, позволяющую применять против них боевую авиацию.